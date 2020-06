Demonstratie Viruswaanzin zondag niet welkom in Rotterdam

De demonstratie Viruswaanzin mag aanstaande zondag niet in Rotterdam plaatsvinden. Dat heeft de Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond vrijdag besloten. De demonstratie tegen de coronamaatregelen van de regering had zich aanstaande zondag van 13:00 tot 17:00 uur aangemeld op het Stadhuisplein voor 50 duizend deelnemers.

De voorzitter van de veiligheidsregio, burgemeester Aboutaleb, heeft de demonstratie verboden. De locatie is ongeschikt voor de aangemelde hoeveelheid demonstranten, zelfs zonder de anderhalvemeterregel in acht te nemen.

Ook is de veiligheidsregio bang dat er groepen voetbalsupporters op de demonstratie afkomen. Daarmee is er een risico op verstoring van de openbare orde en veiligheid. In het verbod verwijst de veiligheidsregio ook naar de ongeregeldheden van afgelopen weekend in Den Haag.

Onbetrouwbaar

De veiligheidsregio noemt de organisator, Willem Engel, onbetrouwbaar. Hij heeft in meerdere steden demonstraties aangekondigd." Hierbij zijn de signalen ontvangen dat de organisator pas definitief de demonstratielocaties doorgeeft ‘als de ambtenaren op vrijdag naar huis zijn’."

In Den Haag zijn ook plannen voor een demonstratie aanstaande zondag. Burgemeester Remkes heeft die, net als vorige week, verboden om dezelfde reden. Vorige week liep de demonstratie op het Malieveld uit de hand.

Organisator en het gezicht van het anti-maatregelensentiment Willem Engel roept in een video op sociale media op om ondanks het verbod gewoon naar het Malieveld te komen.

De politie in Rotterdam zegt de ontwikkeling in de gaten te houden. "Als toch blijkt dat groepen naar Rotterdam komen, dan is er kans op openbare ordeverstoring en dan schalen we op."