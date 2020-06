Tientallen meldingen van wateroverlast in de Drechtsteden

De hulpdiensten in het zuiden van de regio zijn vrijdagavond druk met tientallen meldingen van wateroverlast. Door de hevige plaatselijke buien kan regenwater niet snel genoeg weglopen. Straten lopen onder water, mensen hebben last van lekkende daken en water komt woningen binnen.

De brandweer is met een flink aantal brandweerauto's in de weer om zoveel mogelijk te helpen. In Dordrecht zijn extra brandweermensen opgeroepen naast de standaardbezetting voor extra slagkracht.

Aan de Gossaertstraat in Zwijndrecht is een ondergrondse container op komen drijven.

De woordvoerder van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid zegt dat de brandweer niet in alle gevallen kan helpen. Wel is het advies om goed op te letten op elektriciteit: "Schakel apparaten uit als er water in de buurt dreigt te komen, om gevaar op kortsluiting te verkleinen."