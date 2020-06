'Meer kinderen in armoede door corona'

'Meer kinderen meer in armoede door corona' Foto: Stichting Jarige Job

Steeds meer gezinnen kloppen aan bij Stichting Jarige Job voor een verjaardagsdoos. Het aantal aanvragen voor spullen bij de Rotterdamse organisatie is de afgelopen maand gestegen naar 6600.

Dat is een toename van dertig procent ten opzichte van een jaar eerder. Oorzaak is volgens Jarige Job de coronacrisis, die zorgt voor meer werkloosheid en dalende inkomsten bij flexwerkers. Tegen de NOS zegt de stichting dat ze in het najaar een verdere stijging verwacht.

"Het valt ook op dat veel aanvragen van gezinnen komen die nooit eerder bij ons hebben aangeklopt", zegt Gaby van den Biggelaar, bestuurslid van samenwerkingsverband Sam&, waar Jarige Job bij is aangesloten.

De spullen van Jarige Job zijn bedoeld voor kinderen in arme gezinnen die op die manier toch hun verjaardag kunnen vieren.