Doortastendheid en toeval maken popfestival in het Kralingse Bos legendarisch

Drie maanden voor het Holland Pop Festival leerden ze elkaar kennen: Georges Knap en Berry Visser. In drie maanden tijd gingen ze van niets naar een legendarisch festival. Vijftig jaar geleden werd op 26, 27 en 28 juni geschiedenis geschreven in het Kralingse Bos in Rotterdam.

Het Holland Pop Festival was het eerste meerdaagse openlucht muziekfestival op het vaste land van Europa. Zo’n 100.000 bezoekers kwamen naar Kralingen. Grote namen als Pink Floyd, Jefferson Airplane, Santana en Dr. John the Nightripper stonden op het podium in het Kralingse Bos.

Georges Knap had in 1970 het idee om een popfestival in Rotterdam te organiseren in het kader van de manifestatie C70. Met dat evenement werd - 25 jaar de bevrijding - de wederopbouw van Rotterdam gevierd. Knap was op dat moment vertegenwoordiger bij de Rotterdamse firma Stokvis.

Berry Visser zou de bands moeten programmeren. Visser herinnert zich zijn eerste ontmoeting met vertegenwoordiger Knap nog goed: “Zijn verschijning onthutste mij.” Visser kwam oorspronkelijk uit de kleinkunstwereld en had via een discotheek in Delft de popmuziek ontdekt. Vijftig jaar later zitten de twee mannen samen aan tafel om terug te blikken.



‘Kralingen Pop’, zoals het festival ook wel wordt genoemd, was misschien wel het begin van het Nederlandse gedoogbeleid. Er werd volop geblowd en de politie kneep een oogje toe. “Er viel geen onvertogen woord in Kralingen”, aldus Visser.

Voor organisatoren George Knap en Berry Visser was het festival muzikaal een groot succes, maar financieel een debacle. De stichting die het Holland Pop Festival organiseerde, ging failliet.

Dat kwam mede doordat een groot deel van de bezoekers niet betaalde. Het was voor velen niet moeilijk het festivalterrein zonder kaartje binnen te gaan. Maar de sfeer was goed en de meeste mensen die erbij waren, hebben het er nu nog over.

Het was een festival zoals Nederland nog nooit meegemaakt had:de muziek, de sfeer en de locatie droegen daar aan bij. Visser weet nog dat Knap hem de mogelijke locaties voor het festival liet zien.

De eerste was het Eiland van Brienenoord. Dat keurden beide mannen meteen af. Visser: “Toen reed hij me naar het Kralingse Bos. Ik was verbijsterd. Onvoorstelbaar. Die plek is één van de redenen dat het zo legendarisch is geworden.”

Holland Pop op TV Rijnmond

De talkshow waarin Visser en Knap terugblikten is een samenwerking van Rijnmond en Galerie en Erfgoedlab Dig It Up. Delen van het programma zijn zaterdag terug te zien in een speciale uitzending op TV Rijnmond ter gelegenheid van het 50-jarig jubileum van het Holland Pop Festival.

Het programma 'Vrijheid, blijheid: 50 jaar Holland Pop' is zaterdag om 17.00 te zien op TV Rijnmond. Daarna volgt ieder uur een herhaling.