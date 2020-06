Kunstcentrum laat naam Witte de With nu echt los

De Rotterdamse kunstinstelling Witte de With is vanaf zaterdag tijdelijk naamloos. Het centrum voor hedendaagse kunst heeft de naam ingetrokken. Welke naam de instelling gaat krijgen is nog niet bekend.

De letters zijn van het pand verwijderd en ook op het briefpapier en op sociale media is de instelling nu zonder naam.

De komende tijd wil de kunstinstelling Rotterdammers polsen hoe het centrum moet gaan heten. De nieuwe naam zal in januari van volgend jaar in gebruik worden genomen.

Koloniale verleden

Hoewel er in de samenleving op dit moment veel aandacht is voor racisme, discriminatie en het koloniale verleden van Nederland, had de instelling al eerder besloten dat de naam Witte de With zou moeten verdwijnen.

Twee weken geleden werd het gebouw nog door actievoerders beklad. Organisatie Helden van Nooit vindt dat de naam is verbonden aan koloniaal geweld door naamgever Witte Corneliszoon de With. Hij was een vice-admiraal op de Hollandse zeevloot in tijden van de VOC.