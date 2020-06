Piepers rapen bij het 'topje van de aardappelberg'

Tientallen mensen staan zaterdag in Rotterdam in de rij voor een berg aardappelen op de Marconistraat. Voor 4,50 euro kunnen ze zoveel piepers meenemen als ze kunnen dragen.

De actie moet de boeren steunen die met een groot overschot aan aardappels zitten. De aardappels zijn over, omdat horeca de deuren moest sluiten vanwege de coronapandemie.

Ook gaat een paar duizend kilo aardappels naar de voedselbank in Rotterdam-West.

'Topje van de aardappelberg'

Deze zaterdag is door de organisatie Zero Foodwaste uitgeroepen tot Nationale Aardappelberg-dag. Op 13 plekken in Nederland hebben zij een aardappelberg gestort. De aardappels komen van een lokale boer die met deze actie wordt gesteund.

De komende tijd hoopt de organisatie maandelijks aardappels op deze manier te kunnen aanbieden.

Op deze manier worden volgens Zero Foodwaste duizenden kilo's aardappels gered, al noemt de organisatie dit wel het 'topje van de aardappelberg'.