Viruswaanzin: 'Ga niet naar Malieveld'

De organisatie had een kort geding aangespannen om het verbod op de demonstratie van zondag van tafel te krijgen. De rechtbank in Den Haag besloot zaterdag dat dit verbod van kracht blijft. Eerder was al duidelijk dat demonstranten niet welkom zijn in Rotterdam .

Coronamaatregelen

De Rotterdammer Willem Engel is een van de initiatiefnemers achter de website Viruswaanzin en een van de organisatoren van de demonstratie. Hij is het niet eens met de maatregelen die gelden om het coronavirus aan te pakken.

Op de website schrijft de organisatie teleurgesteld te zijn over de uitspraak. Daarnaast wordt opgeroepen om niet naar het Malieveld te komen.

"Gezien de risico’s die het bijwonen van een ‘verboden demonstratie’ met zich meebrengt en de gebleken bereidheid van de staat om geweld te gebruiken, roepen wij niemand op om te komen. Want helaas, zo ver is het dus gekomen in ons eens zo lieflijk lijkend Nederland."

Viruswaanzin zegt zich nu te gaan richten op een andere actie. Volgende week komt de groep met meer details.