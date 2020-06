Rotterdamse korte film maakt kans op internationale prijs

Een korte film vloeit voort uit het 48 Hour Film Project, een wedstrijd waarin een film gemaakt moet worden in 48 uur tijd. 'Nachtwandeling' gaat over een vloggende ouder die in zijn video's de ideale vader lijkt te zijn, maar de realiteit blijkt anders als zijn camera 's nachts niet draait.

De regie van deze film is in handen van Horace Cohen: het is zijn debuut als regisseur. 'Nachtwandeling' is begin juni opgenomen en dus moesten de makers rekening houden met de coronamaatregelen.

48 Hour Film Project op TV Rijnmond

Rijnmond besteedt in de maand juli uitgebreid aandacht aan het 48 Hour Film Project. Vanaf de tweede week van deze maand komen in een tv-programma de beste 'korte films' uit de afgelopen acht jaar voorbij.