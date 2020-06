Artiesten kunnen zich laten zien in rondtrekkende hiphopbus

De Tarwewijk in Rotterdam-Zuid bruist van het muzikale talent. Alleen hebben veel jongeren niet de kans om hun talent ten volste te benutten. Producer Monta uit Charlois heeft daarom het idee voor een mobiele muziekstudio bedacht. Met de omgebouwde bus trekt hij de komende vijf zaterdagen Zuid in.

Hiphoppers krijgen de kans om daarin muziek op te nemen, wat in een speciale playlist op streamingplatform Soundcloud te beluisteren zal zijn. "Het is een idee dat ik al jaren in mijn hoofd heb. Ik heb het ooit een keer gezien in een Amerikaans programma. Het is in mijn hoofd gebleven", laat initiatiefnemer Monta weten.

Doe iets met je talent!

Muziek maken is zijn lust en zijn leven. Hij is voor zichzelf altijd op zoek naar muzikale groei en probeert anderen te motiveren om dit ook te doen. Als je talent hebt, moet je hier volgens hem iets mee doen.

In eerste instantie was het idee om een open podium te houden in de Tarwewijk, in samenwerking met het Paviljoen aan het Water, Wijkcomité Tarwewijk, TOZ en JOZ. Maar dit kon niet doorgaan vanwege corona. Toen hij zijn plan vertelde voor de rapbus, waren de andere partijen gigantisch enthousiast. Zij schroomden niet en hebben Monta geholpen om dit te realiseren.

Begeleiden

Door jongeren te begeleiden en ze te leren hoe ze zelf onafhankelijk muziek kunnen maken, hoopt hij een positieve bedrage te kunnen leveren in de ontwikkeling van deze muzikanten.

Tekst gaat verder onder de afbeelding.



De 13-jarige rapper S3R maakt graag van de gelegenheid gebruik. Hij is nu net een jaar bezig met muziek en heeft dus nog niet veel ervaring. Normaal maakt hij muziek vanuit zijn kamer thuis. "Ik ben hier vandaag gekomen omdat de kwaliteit hier veel beter is." Hij hoopt bekend te worden. "Dit is een mooie kans."

Positiviteit

Producer en rapper Vlammetje staat Monta de komende weken bij. Hij benoemt het belang van dit soort initiatieven: "Ik denk dat het gewoon goed is als kids in de buurt positiviteit zien, in plaats van de gekkigheid die hier af en toe plaatsvindt. Het is belangrijk dat kids iets leuks te doen hebben in de buurt, in plaats van alleen maar rondhangen."

Rapper Speedy-D, die ook een nummer heeft opgenomen in de rapbus, sluit zich helemaal bij Vlammetje aan. Daarnaast denkt hij dat creatief bezig zijn goed is voor de saamhorigheid van de jongeren.

De mobiele muziekstudio strijkt tot eind augustus elke zaterdag ergens neer in de Tarwewijk.