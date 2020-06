Het weer van vandaag: na regen komt zonneschijn

Zondagmorgen is het bewolkt en valt er een enkele bui. In de middag trekken de buien naar het oosten weg en breekt de zon regelmatig door.

De meeste zon is weggelegd voor het westen van de regio. De temperatuur ligt rond de 20 graden en er waait een stevige zuidwestenwind.

Vanavond en vannacht wisselen opklaringen en wolkenvelden elkaar af. Het blijft droog en de temperatuur zakt naar ongeveer 13 graden. Het blijft stevig doorwaaien.

Morgen lijkt het weer erg op dat van vandaag. Zo is er opnieuw een afwisseling van zon en wolkenvelden en valt er lokaal een enkele bui. Met 19 graden is het wel een graadje frisser. De wind waait nog steeds uit het zuidwesten en is vrij krachtig tot krachtig.

VOORUITZICHTEN

Ook de rest van de week houdt het licht wisselvallige zomerweer aan. De temperatuur ligt rond de 20 graden en af en toe valt er wat regen of een bui. Tussendoor doet ook de zon mee. Vanaf woensdag neemt de wind iets in kracht af.