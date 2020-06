In verpleeghuis De Tweemaster in Maassluis zijn zeventien bewoners en acht medewerkers besmet met het coronavirus. Dat meldt Argos Zorggroep op de eigen website.

Afgelopen woensdag werd de bezoekregeling in het verpleeghuis direct stopgezet, nadat bij zes bewoners het virus was vastgesteld. De regeling was net versoepeld. De besmette patiënten zijn woensdag ondergebracht op een andere locatie van Argos.