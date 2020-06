Kat in het nauw houdt brandweermannen uren bezig

Een beknelde kat heeft medewerkers van de brandweer en een bergingsbedrijf zaterdagavond urenlang beziggehouden. Poes Luna was onder de motorkap van een auto gekropen en kwam daar met geen mogelijkheid meer uit.

De auto, een Lexus, stond geparkeerd in de Vignolastraat in Rotterdam-Prinsenland. Pas na het demonteren van allerlei onderdelen kon Luna uit haar benarde positie worden bevrijd. Ze is nagekeken door medewerkers van de Dierenambulance en bleek niets te mankeren.

De eigenaar van de auto en de kat zijn buren van elkaar.