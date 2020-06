Nachtclubs en discotheken vrezen voor voortbestaan als coronabeleid niet wordt veranderd

"Sinds maart hebben we totaal geen perspectief gekregen", zegt Aziz Yagoub, eigenaar van twee clubs in Rotterdam en organisator van festivals in de stad. "Je hebt met personeel en andere verplichtingen te maken als ondernemer. Hoe ga je dat voor elkaar krijgen als je niet weet wanneer iets mag of kan?"

Op de coronapersconferentie van premier Rutte en minister De Jonge werden woensdag wederom versoepelingen aangekondigd voor verschillende sectoren. Over nachtclubs en discotheken zei Rutte dat er op 1 september "een nieuw weegmoment" komt. De belangrijkste reden daarvoor is dat de anderhalvemeter-maatregel op die plekken moeilijk na te leven is.

De versoepeling van maatregelen voor nachtclubs en discotheken leidde in Zuid-Korea eerder tot een nieuwe uitbraak. In de Portugese hoofdstad Lissabon liep het aantal besmettingen op na onder andere illegale feestjes.

"Daar hebben we van geleerd en wij willen het anders aanpakken. Maak het legaal in plaats van illegaal", reageert Yagoub. "We vragen van tevoren of iemand klachten heeft, er is een temperatuurcontrole en bij een eventuele besmettingshaard weten we direct wie gewaarschuwd moet worden, omdat iedereen van tevoren heeft gereserveerd."

Water aan de lippen

Ook Thys Boer van N8W8, de Rotterdamse ondernemersclub op het gebied van nachtleven, noemt het pijnlijk voor clubs in het NOS Radio 1 Journaal. "Het water staat ze absoluut aan de lippen. Als clubs het niet overleven, dan is dat kwalijk voor het nachtleven. Het nachtleven in de stad verbreedt het blikveld, het biedt de mogelijkheid om zorgen te vergeten, en sociale banden worden verstevigd. Bovendien worden er intieme momenten gecreëerd op de dansvloer. Dat is uniek."

Maar een discotheek inrichten op anderhalve meter afstand houden is niet mogelijk, zegt Boer. "Normaal zijn clubs gemiddeld twee dagen per week open en dan moeten in korte tijd de vierkante meters terugverdiend worden. Maar ik hoor van ondernemers dat ze bereid zijn heel ver te gaan voor een druppel op een gloeiende plaat."

Boer wil dat er nagedacht wordt over alternatieven voor het nachtleven. "Ik heb niet het gevoel dat er voor het nachtleven tot nu toe alles is gedaan om mogelijkheden en kansen te onderzoeken."