Bam! Een zwaan op de voorruit

Dat was schrikken voor de Belgische familie die zondagmorgen op de Moerdijkbrug reed. Plotseling was de voorruit bedekt met .... zwaan.

De laagvliegende vogel knalde op de auto en overleefde de klap niet. Het had niet veel gescheeld of de bijrijdster had de zwaan op schoot gehad. Een deel van de vogel hing naar binnen.

De familie - vader, moeder, twee tienerdochters - kon stoppen op de vluchtstrook. "Ze waren enorm geschrokken, maar hadden voor zover ik weet geen verwondingen", zegt Remco Weert van bergingsbedrijf A. Barendregt.

De berger heeft in zijn carrière al een hoop gekkigheid meegemaakt. "Maar een zwaan op een voorruit? Nee, dat nog nooit."

Hij besloot de auto met vogel en al op de takelwagen te zetten. "Want we moesten snel weg van de Moerdijkbrug." Het dier ligt nu in een plastic zak bij de bedrijfsvestiging in Zwijndrecht. "Morgen wordt 'ie door de gemeente opgehaald."