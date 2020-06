Een crowdfund-actie voor Zwarte Piet heeft in Hoek van Holland tot nu toe ruim 6600 euro opgeleverd. De actie was opgezet, omdat de gemeente geen subsidie meer geeft aan Sinterklaasintochten, waarbij Zwarte Piet aanwezig is.

De organisatie van de actie wilde graag 6 duizend euro bij elkaar sprokkelen om een intocht mét Zwarte Piet te kunnen organiseren.

In de discussie over de assistent van Sinterklaas draait het om de vraag of de creatie Zwarte Piet al dan niet racistisch is.