Werk van Rotterdamse gebiedscommissies blijkt niet eervol: 'Het wordt niet serieus genomen'

Gebiedscommissies in Rotterdam voelen zich niet gewaardeerd door het gemeentebestuur. Door de gemeente Rotterdam wordt summier of helemaal niet gereageerd op adviezen van de commissies. "Het is tijd dat we serieus worden genomen."

Om deze oproep kracht bij te zetten heeft Jim Pedd, gebiedscommissielid van Rotterdam Centrum, een brief naar het gemeentebestuur en de gemeenteraad gestuurd. "Wij willen dat er serieus op onze adviezen wordt gereageerd", stelt Pedd. "De gemeente moet met een onderbouwde reactie komen, waarin duidelijk wordt waarom er wel of niet wordt afgeweken van ons advies." Hij wil hierover in gesprek met wethouder Kathmann.

De taak van de gebiedscommissies in Rotterdam is om het stadsbestuur te voorzien van gevraagd én ongevraagd advies. Het gevoel bij verschillende commissies leeft dat ze met een kluitje in het riet worden gestuurd.

Eerder klaagde ook de gebiedscommissie IJsselmonde over de gang van zaken en de voorzitter van de commissie in Prins Alexander is eerder boos opgestapt om dezelfde reden.

Drie maanden werk, twee regels antwoord

Alleen er lijkt dus niets te veranderen. Voorbeelden dat de gemeente het harde werk van de gebiedscommissie niet op waarde schat heeft Pedd te over. "Zo hebben wij drie maanden gewerkt aan een advies over problemen rondom Wijkpark Het Oude Westen. We hebben gesproken met omwonenden en handhavers en gezocht naar de onderliggende redenen van de problematiek."

En de reactie vanuit de gemeente? Pedd: "Al het werk werd teruggebracht naar een paar zinnen: 'Wij denken dat het gaat om alcoholproblematiek. Een dat los je op door een verbod'. Wij zagen juist ook andere problemen waar we oplossingen voor zoeken. Maar daar werd niet op ingegaan."

Harm de Oude van de gebiedscommissie IJsselmode erkent de kritiek. Zo heeft de commissie IJsselmonde een negatief advies gegeven voor de bouw van een flat aan de Van Brienenoordbrug. "Het is al een drukke weg en dan zou het nog drukker worden. Daar zitten de bewoners echt niet op de te wachten op een hoge flat voor de deur."

Het advies is volgend De Oude van tafel geveegd. "Het gaat ons niet alleen om dit specifieke punt, want een wethouder kan een ander besluit nemen. Alleen het gebeurt nu op bijna alle adviezen die wij geven."

Andere adviezen waar niets mee is gedaan zijn bijvoorbeeld de vergroening van de Schiedamsevest, de rattenoverlast in het centrum en het bouwen van flats aan de Parkhaven. Toen Pedd enkele maanden geleden een inventarisatie maakte, bleek dat er door de gebiedscommissies in heel Rotterdam 587 adviezen zijn gegeven. Op nog geen 291 was er toen een reactie gegeven.

'Digitaliseren is de oplossing'

Verantwoordelijk wethouder Barbara Kathmann zegt veel in gesprek te zijn met gebiedscommissies en geeft aan dat de kritiek haar zeker niet nieuw in de oren klinkt. "We zitten ook best wel in een uitdagende tijd wat betreft het bestuurlijk stelsel."

Twee jaar geleden is de huidige werkwijze opgetuigd door de gemeente Rotterdam en is dat direct gekoppeld aan onderzoek. De wethouder: "Dat is niet voor niets. Misschien dat de opzet in praktijk niet goed werkt. En dat zien we ook. De werkwijze nu doet niet altijd recht aan de inzet van gebiedscommissieleden die zich het snot voor ogen werken."

De wethouder wijst erop dat er ook dingen goed gaan. "De participatie is aan. Er worden 300 procent meer adviezen gegeven. Dan weet je dat je in ieder geval goed in gesprek bent met de stad."

Op de kritiek van gebiedscommissieleden dat er niet tot nauwelijks gereageerd wordt antwoordt de wethouder: "Naast de gebiedscommissies zijn allerlei andere participatie-instrumenten zoals wijkraden opgetuigd en ook uit die hoek worden adviezen gegeven aan het gemeentebestuur. Waar we vooral naar op zoek zijn is hoe we vraag-antwoord beter kunnen regelen. Er lopen veel andere paden dan alleen maar dat formele briefje heen en weer."

De Rotterdamse wethouder noemt daarbij digitaliseren als een stap in de goede richting: "Dat is een grote oplossing bij het participeren. Het is snel, laagdrempelig en makkelijk. Er zijn veel Rotterdammers die mee willen denken, maar die niet weten waar ze de tijd vandaan moeten halen. Apps werken dan om snel iets te sturen."