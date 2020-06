Stormloop op pakketten Stichting Jarige Job door coronacrisis

"Het is zorgwekkend. En wij verwachten ook dat het alleen maar meer gaat worden dat ouders een beroep op ons moeten doen vanwege de financiële situatie thuis", vertelt Amber Merkus van de stichting.

Nieuwe groep

"Wat we van ouders horen is dat het veelal te maken heeft met de coronacrisis." Werk is weggevallen of er is minder werk. "Een nieuwe groep mensen komt tegen de armoedegrens aan."

Voor deze groep blijkt het nog best lastig te zijn om met de juiste organisaties contact te leggen. "Daarom is het zo belangrijk dat er aandacht aan gegeven wordt. Natuurlijk zijn wij online te vinden. We doen er alles aan om het over te brengen."

Niet alleen pakketten

Merkus benadrukt dat het belangrijk is dat ouders weten dat ze bestaan. "Dus dat ouders om hulp kunnen vragen." Niet alleen voor een verjaardagspakket, maar bijvoorbeeld ook voor een schoolreisje dat ze niet kunnen betalen of de contributie voor zwemles. "Ze kunnen naar de website van Samen voor alle kinderen gaan."

Dat er meer aanmeldingen zijn, betekent natuurlijk dat er meer middelen nodig zijn. "We gaan er vanuit dat dit goedkomt, ook in combinatie met partners waar wij nauw mee samenwerken."