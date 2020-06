Jonge dief verliest 'zwemwedstrijd' van ervaren agent

Nat politieuniform en twee verdachten diefstal #Airpods aangehouden💪🏻 Zaterdagavond had een jongen afgesproken in #Sliedrecht om zijn Airpods te verkopen. De koper was samen met nog een jongen. Tijdens de verkoop rende de koper ineens weg met de Airpods zonder deze betaald te hebben. De koper sprong op een scooter die zijn “vriend” al had gestart en vol gas reden zij weg.Collega’s die de melding kregen stelden een onderzoek in en al snel werd de scooter met de verdachten erop door ons gespot in #Dordrecht.

De verdachten wilden niet stoppen en dit werd een achtervolging. De collega’s konden de scooter de weg blokkeren, waarop deze het water in reed.Eén van de verdachte voelde zich klaarblijkelijk als een vis aan het water, want hij probeerde er vandoor te gaan. Hij had echter geen rekening gehouden met de snelheid van onze collega die hem achterna dook in het water.Resultaat: een nat pak en een boef gevangen!De andere verdachte kon hierop ook aangehouden worden.Beide verdachten zijn overgebracht naar het cellencomplex te Dordrecht. De recherche zal daar de zaak verder onderzoeken.P.s. de collega heeft hierna maar snel zijn reserve-schoenen aangetrokken... Uitleg is na het zien van het filmpje niet nodig. @politie drechtstedenbuiten @politie eenheidrotterdam @politie