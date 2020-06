Hulpdiensten rukken uit voor zwemmers in 'levensgevaarlijk gebied' in Oude Maas

De brandweer, de reddingsbrigade en de politie zijn zondagavond uitgerukt voor twee zwemmers in de Oude Maas tussen Dordrecht en Zwijndrecht. Eenmaal aan wal is het duo op de bon geslingerd.

Het is verboden om in dit gedeelte van de Oude Maas te zwemmen. Volgens Rijkswaterstaat is het levensgevaarlijk om het water in te gaan op de plek waar drie rivieren bij elkaar komen. Het is ook een erg drukke scheepvaartroute.

De brandweer dacht in eerste instantie uit te rukken voor een reddingsoperatie. Rijkswaterstaat bracht meteen de scheepvaart op de hoogte van de twee zwemmers. De waaghalzen waren eigenhandig richting de wal gezwommen voordat ze bekeurd werden.