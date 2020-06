Cultureel genootschap: 'Plaats geen hoge toren op vernieuwd Boijmans'

''Wees zuinig op dit zeldzame stukje historisch Rotterdam.'' Met die insteek schrijft Stichting het Cuypersgenootschap een brief naar museum Boijmans en de gemeente Rotterdam. Het culturele genootschap wil geen uitstekende toren op het gebouw aan de kant van de Westersingel, die wel onderdeel is van de nieuwbouwplannen van het museum.

Begin deze maand presenteerde het museum de renovatieplannen van het gebouw. Afhankelijk van hoeveel geld er beschikbaar is, wordt dit in de toekomst uitgevoerd. Op één punt na kan het plan op de steun rekenen van de stichting. "Laat het duidelijk zijn dat wij vol lof zijn over de plannen en over de toekomstvisie van het museum," zegt Norman Vervat.

Gevoelige plek

Maar in die plannen staat dus wel een hoge toren aan de Westersingel en dat wil de stichting niet. "Dit is een gevoelige plek voor de historie van de stad. Dit gebied is nu juist zo kenmerkend met de singel, het park en de rond 1900 gebouwde hoge herenhuizen. Hier moet dan geen toren bovenuit steken. Dat belemmert ook het zicht op de Arminiuskerk, één van de weinig historische kerkgebouwen van de stad."

Het is nog niet duidelijk of alle bouwplannen doorgaan, omdat er mogelijk niet genoeg geld is om alles aan te pakken. Vervat wil de mening van de stichting over de hoge toren dan ook snel bekend maken aan de partijen. "Veel instanties zullen er nog naar kijken, dus geven wij vast dit signaal af." Hij besluit grappend: "Een lagere toren is ook goed voor de kosten als er te weinig geld blijkt te zijn."