Rechtszaak over de raadselachtige dood van Orlando Boldewijn begint

Bijna tweeëneenhalf jaar na de dood van de 17-jarige Orlando Boldewijn begint maandag de rechtszaak tegen Roy B. De 29-jarige man wordt vervolgd, omdat hij Orlando niet hielp toen de jongen in februari 2018 in het ijskoude water lag in de Haagse wijk Ypenburg. Volgens justitie zag B. Orlando vanuit zijn bootje spartelen, maar deed hij niks en kroop weer terug in bed. Een week daarna werd het lichaam van de Rotterdamse jongen gevonden.

Orlando heeft op de fatale avond een date met Roy B. Rond 23.00 uur krijgt zijn moeder een bericht: 'Het duurde ietsje langer, ik kom er zo aan.' Het is het laatste wat ze van haar zoon hoort, al twijfelt ze of het bericht van hem komt. Als Orlando die avond niet thuis komt trekken vrienden en familie aan de bel. Ze hangen flyers op in Rotterdam.

Als Orlando de dag erna nog niet thuis is, volgt aangifte bij de politie. Op 25 februari treedt de politie actief naar buiten met zorgen over de vermissing. Agenten flyeren in Ypenburg en er worden borden neergezet met een foto van Orlando. Na een anonieme tip zoeken duikers een dag later in het water van de Blauwe Loper. Daar vinden ze het lichaam van Orlando, precies onder de plek waar het drijvende vissershuisje lag van Roy B.

Het verdriet is groot. Er wordt een stille tocht georganiseerd en ook op school wordt Orlando herdacht.

Bedreigingen

Zo'n twee maanden later wordt Roy B. aangehouden. De politie is hem op het spoor gekomen door een datingapp. Maar er is weinig bewijs. Twee dagen later is B. alweer op vrije voeten. Het zal daarna bijna twee jaar duren voordat B. voor het eerst voor de rechter komt.

Zelf is hij niet bij de zitting. Volgens zijn advocate is hij bang, onder meer door alle aandacht van de media en bedreigingen. B. is inmiddels ook vertrokken uit Den Haag.

Op de zitting waarschuwt de officier van justitie dat mogelijk nooit helemaal duidelijk wordt wat er precies gebeurd is met Orlando. Zijn doodsoorzaak is niet meer te achterhalen. Volgens justitie heeft B. gezegd dat hij in bed lag op zijn woonbootje toen hij een hoop geschreeuw hoorde. Nadat hij Orlando die nacht niet meer zag, is B. weer gaan slapen. "De verdachte ging nog buiten kijken, maar zag hem niet meer. Hij wilde gaan helpen, maar het was al te laat. Hij sloeg helemaal dicht en heeft niets gedaan."

Gesloten deuren

Justitie klaagt B. daarom aan voor drie zaken: mishandeling met de dood tot gevolg - niet actief mishandelen maar juist door hulp na te laten - en dood door schuld dan wel het nalaten van het verlenen van hulp.

De rechtbank heeft voor het proces tegen B. twee dagen uitgetrokken. Maandag mogen nabestaanden gebruikmaken van hun spreekrecht. Donderdag komt het OM aan het woord en zal dan ook een staf eisen.

De advocaat van B. wilde dat het proces achter gesloten deuren zou plaatsvinden. Maar de rechter vindt het belangrijk dat het in de openbaarheid plaatsvindt. Toen hij besliste dat B. aanwezig moest zijn klonk er een 'yes' bij de nabestaanden.

Sander Knura is verslaggever van Omroep West.