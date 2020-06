Het weer van vandaag: bewolkt met af en toe een bui

Vanmorgen start de dag overwegend bewolkt en lokaal valt er een enkele bui. In de loop van de ochtend en aan het begin van de middag komt de zon er vaker bij. De temperatuur loopt dan op naar 19 of 20 graden.

Aan het eind van de middag raakt het vanuit het westen opnieuw bewolkt. Verder waait er een vrij krachtige tot harde zuidwestenwind. Aan zee zijn windstoten tot 70 km/u mogelijk.

Vanavond en vannacht is het bewolkt en klaar het slechts af en toe even op. De temperatuur daalt naar 13 of 14 graden en het blijft flink doorwaaien.

Morgen begint de dag met een afwisseling van zon en wolken. In de middag raakt het helemaal bewolkt en regent het af en toe. De temperatuur ligt rond de 19 graden en er staat nog steeds een vrij krachtige tot harde zuidwestenwind. In de avond klaart het vanuit het westen opnieuw op.

VOORUITZICHTEN

Ook de rest van de week houdt het wisselvallige zomerweer aan. De wind blijft tot en met woensdag een prominente rol spelen. Met name op woensdag en donderdag valt er ook geregeld regen of een aantal buien. Richting het weekend lijkt de zon er weer vaker aan te pas te komen.