In de rechtbank in Den Haag begint maandag de rechtzaak tegen Roy B. in verband met de dood van de 17-jarige Orlando Boldewijn. De 29-jarige B. wordt vervolgd, omdat hij Orlando niet hielp toen de jongen in februari 2018 in het ijskoude water lag in de Haagse wijk Ypenburg. Volgens justitie zag B. Orlando vanuit zijn bootje spartelen, maar deed hij niks en kroop weer terug in bed. Een week daarna werd het lichaam van de Rotterdamse jongen gevonden.