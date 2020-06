Verpauperde villa Van Waning krijgt nieuw leven als café-restaurant

Ruim een miljoen euro is er uitgetrokken voor de opknapbeurt van Villa van Waning in Rotterdam-Feijenoord. Het vroegere hoofdkantoor van de gelijknamige cementsteenfabriek moet een café-restaurant worden met de allure van Hotel New York in Rotterdam of het Dordtse Villa Augustus.

De verpauperde villa bood de laatste jaren onderdak aan kunstenaars die er antikraak woonden. Ook werden er opnames gemaakt voor de tv-serie Flikken Rotterdam. Het is de bedoeling dat het Rijksmonument uit 1898 in het voorjaar van 2021 de deuren opent als café-restaurant.

"We houden het gebouw in ere", zegt projectontwikkelaar Vincent Taapken. "De voorgevel blijft identiek. De monumentale trap en de voordeuren zullen we in ere herstellen. Het in 2017 gestolen wapenschild komt ook weer terug. In welke hoedanigheid verklap ik nog even niet."

De buurt moet nog even wennen aan het idee. "Veel te duur voor ons", zegt een voorbijgangster over de chique nering die de villa moet worden. Taapken snapt de scepsis. "De bewoners in dit gebied hebben een andere behoefte", erkent hij. "Maar vlakbij, op de Piekstraat, is ook een enorme ontwikkeling aan de gang. Dat trekt andere mensen aan. Het gebied krijgt een mooie mix aan functies. En ik denk dat Villa Van Waning daar een belangrijke bijdrage aan kan leveren."



Zo moet Villa van Waning er uit komen te zien