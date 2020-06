Honkbalseizoen voor Neptunus van start: 'In 2020 twintigste landstitel binnenhalen'

Ze hadden er lang op gehoopt en nu gaat het eindelijk gebeuren. Tot grote opluchting van Neptunus-hoofdcoach Ronald Jaarsma gaat het honkbalseizoen op 23 juli officieel van start. "Als we tegelijk met het voetbal moesten beginnen, was het echt funest geweest, omdat je dan maar twee maanden kan spelen."

Curaçao Neptunus speelt in de hoofdklasse met zeven andere teams. Normaal nemen die teams het zes keer tegen elkaar op in twee weekends van drie wedstrijden. Nu zijn die aantallen gehalveerd. "Het kan wel verrassender zijn", zegt Jaarsma. "In dit geval speel je nog maar drie wedstrijden in één weekend, dus als er dan een verrassing plaatsvindt kan dat nadelige gevolgen hebben. Voor ons reden om nog scherper te zijn."

Toeschouwers

Jaarsma hoopt dat het Rotterdamse Familiestadion beter gevuld is dan in de afgelopen jaren. "Ik denk dat het een leuke, spannende competitie wordt waar mensen graag naar kijken, zeker omdat mensen lang thuis hebben gezeten."

Toch blijft het wegblijven van de massa punt van aandacht. "We spelen honkbal op topniveau, maar je krijgt niet de aandacht die voetbal en andere sporten wel krijgen. Bij topwedstrijden tegen Amsterdam en bij de finales zitten er wel vijftienhonderd man, maar als het dubbele aantal in het stadion past, lijkt het alsnog leeg. "

Voor zover de hoofdtrainer weet, gelden er geen coronarestricties op het veld. "Maar", zegt Jaarsma, "ik vermoed wel dat er regels gelden in de dug-out. Dat je niet met twintig man op elkaars lip gaat zitten. Ik heb wel begrepen dat douchen weer is toegestaan. We moeten dat eerst allemaal goed bespreken. Eerst moet onze selectie weer op peil zijn om te kunnen vlammen."

De mentale koek was op Ronald Jaarsma

Voorlopig is de selectie nog niet compleet, aangezien Dudley Leonora voorlopig op Curacao verblijft en buitenvelder Coco Johnson, die vorig jaar overkwam van Ottawa Champions, nog in Amerika is.

Het heilige doel voor Jaarsma? "In 2020 de twintigste landstitel binnenhalen, dat willen we heel graag."

Vorig seizoen glipte de landstitel hem in de slotfase door de vingers. De Amsterdam Pirates waren in het slot van de Holland Series te sterk en gingen er met de volle buit vandoor. "Het leek ineens alsof we niets meer konden winnen, maar we moeten niet vergeten dat we met een 3-0 voorsprong in de finale stonden. Dat je dat uit handen geeft, heb je dan puur aan jezelf te wijten. Ik denk dat mentaal de koek op was. Dat we niet meer dat tandje konden bijzetten om Amsterdam nogmaals te verslaan."



Voor dit seizoen maakt de coach zich geen enkele zorgen om de mentale weerbaarheid van zijn team. "De jongens zijn nu meer gemotiveerd dan ik ze in de afgelopen drie jaar gezien heb en dat zal ook met de afloop van vorig seizoen te maken hebben."