Carrièreswitch Marco Boogers en promotie FC Dordrecht in 2014 in Rijnmond Sport

Deze aflevering staat geheel in het teken van FC Dordrecht. Zo zien we een reportage met Marco Boogers. Drie jaar geleden verliet hij het voetbal en heeft zich nu gericht op een andere carrière.

Verder blikken we we terug op het grootste succes dat Boogers bij FC Dordrecht meemaakte. Hij noemt de promotie naar de eredivisie in 2014 zelf het kampioenschap en verteld een mooie anekdote over de diversiteit in de spelersgroep.