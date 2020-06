Rotterdam verkoopt oude lampen Brandgrens

De brandgrens in Rotterdam laat zien tot waar de brand als gevolg van het bombardement van Rotterdam in 1940 de stad had verwoest. Sinds 2010 is die grens fysiek gemarkeerd in de stad met ledlampen, die 's avonds rood of groen oplichten.

Met de rode armaturen wordt de Brandgrens in het centrum gemarkeerd. De groene lampen liggen op het Noordereiland, dat door de verdediging van de stad door eigen vuur verwoest is, het zogenaamde friendly fire.

Kapot

De lampen zijn of worden vervangen, omdat er veel kapot zijn. De lamp vormt één geheel met het armatuur en was niet meer te leveren. Daarom is besloten om alle 385 lampen te vervangen voor nieuwe exemplaren.

De brandgrens bestaat uit bijna vierhonderd lampen. Momenteel zijn er 275 (250 rode, 25 groene) in de verkoop. Nog niet alle lampen in het centrum van Rotterdam zijn namelijk vervangen en een aantal lampen gaat naar Museum Rotterdam.

Tegel erbij

Liefhebbers kunnen maximaal twee lampen per persoon scoren op deze website. Zij ontvangen de lamp zoals 'ie uit de grond is gekomen: dus met tegel eromheen. Ze kosten 25 euro per stuk. Maandagmiddag zijn er nog zo'n 180 rode en 8 groene op voorraad.

De opbrengst gaat naar het Nationaal Fonds voor Vrede, Vrijheid en Veteranenzorg. Dat fonds richt zich op de erkenning en waardering voor veteranen en andere geüniformeerden, het levend houden van de herinnering aan oorlog en vredesmissies, het herdenken van slachtoffers en het vieren van de vrijheid.