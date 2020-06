Restaurant Kaat Mossel weer open na verwoestende brand

Het is de nachtmerrie van iedere ondernemer: je levenswerk letterlijk in vlammen zien opgaan. In februari sloeg het noodlot toe voor de eigenaren van restaurant Kaat Mossel in Rotterdam-Kralingen. Maar, na maanden van ploeteren zijn ze alweer twee weken aan het proefdraaien.

De officiële opening is woensdag. "Ik ben heel blij. Er is weer gezelligheid. En na alle ellende rijd je nu weer langs een restaurant en niet meer langs een uitgebrande, vieze en stinkende parkeergarage, zoals wij het steeds noemen", vertelt trotse eigenaar Marie-Claire Hirt, die het restaurant samen met haar man heeft.

Pijn in het hart

Ze denkt met veel pijn in het hart terug aan de avond van de brand. "We hebben die dag klusjes gedaan. Wat administratie. Je sluit af en drie uur later gaat de telefoon non-stop. Met pijn in je buik rijd je hier meteen naartoe." De brand is ontstaan in de gang bij de opslag. Een doek in een wasmand is gaan smeulen.

De afgelopen maanden waren zwaar voor Hirt. "Je bent verdrietig en lamgeslagen. En dan komt veel onzekerheid: ben ik wel goed verzekerd? Is het onze schuld bijvoorbeeld? Gelukkig bleek al heel snel dat dit niet het geval is. En dan moet je vanuit dat gevoel van verdriet, wel meteen schakelen en denken van: wat nu?"

Ze hebben hard hun best gedaan om de zaak weer in oude glorie te herstellen. Maar, het ziet er heel anders uit dan voor de brand. "Alle gasten komen binnen van 'wow': Het is anders. Het is van deze tijd. Ze zijn over het algemeen allemaal positief."

Nooit meer!

De ondernemers zetten alles op alles om te voorkomen dat ze dit ooit nog een keer moeten meemaken. "Alles wat je nu kan hebben qua brandveiligheid en doorschakelen naar de brandweer is perfect geregeld. Ik wil dat er binnen één minuut iemand staat. Er wordt voorzichtig gedaan met de was. Geen stekkers erin."

Ook thuis is ze nu meer alert. "Ik ben heel voorzichtig. Ik check alles twintig keer. Dit gaat mij nooit meer overkomen. Nooit meer!"