Ook klachtenvrije personeelsleden Tweemaster Maassluis besmet met coronavirus

Regiomanager Johan van Eeden vertelt over de situatie in De Tweemaster

Het aantal coronabesmettingen in verpleeghuis De Tweemaster in Maassluis is de afgelopen dagen enorm toegenomen. Nog geen week geleden meldde het verpleeghuis zes besmette cliënten, maar inmiddels zijn zeventien bewoners en twaalf medewerkers positief getest. Eén bewoner is overleden.

"Ik hoop dat het hierbij blijft, daar doen we alles voor. Maar garanties zijn er niet", zegt regiomanager Johan van Eeden van Argos Zorggroep, waar de Tweemaster onder valt. Eén specifieke oorzaak voor de explosieve stijging in het aantal besmettingen, heeft het verpleeghuis nog niet kunnen achterhalen. De Tweemaster is sinds woensdag op slot voor bezoek.



"We hebben besloten om alle medewerkers van de afdeling te gaan testen. In de regel deden we dat alleen bij mensen die klachten hebben. Dan blijkt nu dat ook mensen zonder klachten een positieve uitslag laten zien. Daar schrikken we van."

Het verpleeghuis gaat om die reden alle medewerkers en alle bewoners testen, ongeacht of ze klachten hebben. Daarvan zijn inmiddels al een hoop uitslagen binnen.

Covid-centrum

Het aantal besmettingen onder bewoners is opgelopen tot zeventien. Sommigen van hen zijn "behoorlijk ziek", laat Van Eeden weten. "Binnen de Argos Zorggroep hebben we een Covid-centrum in Vlaardingen ingericht. Mensen die besmet zijn, brengen we daarheen. Dat is een eenheid met inmiddels veel ervaring, dus daar krijgen zij de allerbeste zorg die nodig is."

Van Eeden twijfelt er niet aan of intern de regels goed zijn nageleefd. "We zijn hartstikke alert en er is veel kennis in de organisatie. De mensen zijn streng met de maatregelen, maar blijkbaar kan zo'n virus er tóch tussendoor glippen."

'Hartverwarmend'

De klachten van de besmette personeelsleden zijn mild, zegt Van Eeden. Wel brengt het oplopende besmettingsaantal een nieuw probleem naar boven, namelijk een personeelstekort. "Maar hoe mensen zich nu inzetten, zich aanmelden en hun collega's komen ondersteunen, dat is hartverwarmend. Daar ben ik hen dankbaar voor. We gaan het redden met elkaar."

Het verpleeghuis blijft voorlopig op slot voor bezoek. "We moeten eerst uitgebreid onderzoek om te kijken of het virus zich heeft beperkt tot één afdeling of dat het ook elders in het verpleeghuis zit. We willen daar eigenlijk voor het weekend wel uitsluitsel over geven."

