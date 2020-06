Joris vraagt om begrip voor Curaçao: 'Armoede bestaat niet in Nederland'

"Zij wilden toch zelfstandig zijn?!" "Die corrupte boevenbende is een bodemloze put." Zomaar wat reacties van Nederlanders onder online nieuwsberichten over de problemen op Curaçao die de ergernis wekken van Joris Reer. Vijf jaar geleden verkaste hij voor onbepaalde tijd naar het eiland. "Het zijn toetsenbordterroristen", stelt de Nederlandse radiomaker.

Boze burgers en vuilnismannen lieten vorige week een spoor van vernieling achter op het eiland. Verkeersborden werden omver getrokken, vuilcontainers werden in de fik gestoken en winkels werden geplunderd. De economie is volledig ingestort, mede door de coronacrisis én de onvrede en armoede bij de bevolking nemen toe.

De in Rotterdam afgestudeerde Joris verhuisde in 2015 naar Curaçao om daar de lokale bevolking wakker te maken vanuit de strandstudio van Dolfijn FM. Inmiddels werkt hij als programmaleider voor Paradise FM, een andere grote zender op het eiland. "De adverteerders beginnen weer een beetje te komen", zegt hij. "Door de coronacrisis hebben we een tijdje alleen reclames voor goede doelen kunnen uitzenden."

Ben je in Nederland "arm", dan heb je wel een smartphone Joris Reer

Persoonlijk heeft Joris dan ook weinig last van de ontstane crisis. "Mijn salaris wordt doorbetaald en ik woon hartstikke lekker." Hij stoort zich wel aan de vernietigende oordelen van Nederlanders op de crisissituatie op Curaçao. "Het doet me toch een beetje pijn. Ja, er is hier een hoop misgegaan in tien jaar als zelfstandig land. Ja, er lopen een hoop corrupte idioten rond. En ja, dit land heeft Nederland een hoop centjes gekost. Maar man man man, wat een lompe lui, daar in het "ontwikkelde" moederland", schrijft hij op Facebook.

Joris stoort zich vooral aan het gebrek aan menselijkheid in de reacties. "Beeld je even in wat jij van je leven zou kunnen maken als je alleenstaande moeder van vijf kinderen bent. Dan is de kans inderdaad groot dat je kinderen niet het onderwijs krijgen. En daarmee waarschijnlijk niet de toekomst krijgen die je wel krijgt als je 9 duizend kilometer verderop geboren bent."

"Armoede bestaat niet in Nederland", stelt Joris. "Ben je in Nederland "arm", dan heb je wel een smartphone. Dan heb je wel een (rijtjes)huis en kunnen je kinderen wel naar school. En als het echt verkeerd gaat, heb je een daklozenopvang waar je zelfs warme maaltijden krijgt."

Vertrouwen

Joris, die in Nederland voor het Rotterdamse Megastad FM werkte, hoopt dat inwoners van zijn moederland minder snel oordelen. "Met die instelling gaat het hier nooit beter worden", zegt hij. Naar zijn idee is Eugene Rhuggenaath, de minister-president van het land, goed bezig met het bestrijden van de Curacaose corruptietraditie. "Een Rhuggenaath-norm, dikke bezem door het ambtenarenapparaat, transparantie en bovenal een uitermate intelligent en kundig man aan het roer. Heb een beetje vertrouwen."