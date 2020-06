Scapino Ballet lijkt gered: 'Ik voelde dat het gezond verstand zou overwinnen'

Ed Wubbe, artistiek directeur van het Scapino Ballet Rotterdam, kan zijn geluk niet op. Het Rotterdamse dansgezelschap blijft toch rijkssubsidie ontvangen. Scapino dreigde die subsidie van 1,7 miljoen euro kwijt te raken na advies van de Raad voor Cultuur. Donderdag wordt in de Tweede Kamer gestemd, maar duidelijk is dat een meerderheid Scapino steunt. "We hebben alles gedaan om de politiek en de minister (Ingrid van Engelshoven, red.) op andere gedachten te brengen."

In de afgelopen weken kreeg Scapino Ballet Rotterdam veel steun. "Nationaal en ook internationaal. En met succes. Theaterdirecteuren gaven aan dat wij een onmisbare schakel zijn in het culturele landschap, dat heeft denk ik de doorslag gegeven. Wij zijn de spil in het culturele veld, dat is door veel mensen uitgesproken. Dat is belangrijk geweest", denkt Wubbe.

De Raad van Cultuur was van mening dat het Scapino Ballet niet vernieuwend genoeg zou zijn. De laatste weken sinds het advies van de Raad van Cultuur waren zwaar, geeft Wubbe toe. "We waren verrast door het negatieve advies. Wij zijn altijd kritisch, kijken kritisch naar elkaar, maar we hebben veel publiek, zijn financieel gezond en spelen overal. Van Heerlen tot aan Groningen en zelfs internationaal. Er valt altijd iets te verbeteren, maar we deden het wel heel goed."



Dansers opgetogen

Wubbe is blij dat de politiek nu anders lijkt te beslissen, ook voor de vele dansers van het Scapino Ballet Rotterdam. "De dansers zijn opgetogen. Als zij op straat zouden staan, vinden ze vanwege corona ook geen werk. Ze hebben ontzettend veel zin om weer op te treden. In de afgelopen weken zaten wij in een overlevingsmodus. Dat kost energie, maar nu gaan we die energie weer gebruiken om te doen waar we goed in zijn."

Gezond verstand

Ondanks de onzekere tijden heeft Wubbe altijd vertrouwen gehouden in een goede afloop. "Ik voelde dat wij het goed hadden gedaan. En ik had ook vertrouwen vanwege de brede steun, ik voelde dat het gezond verstand zou overwinnen. Maar niets is zeker, dus een beetje twijfels heb ik wel gehad."

Het Scapino Ballet Rotterdam bestaat 75 jaar. Een jubileum dat nu, met dit goede nieuws, weer goed gevierd gaat worden. "We hebben nu even vakantie en gaan dan weer volle kracht vooruit."