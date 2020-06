17-jarige bedreigd met vuurwapen en mishandeld

Na het afsnijden gebaarden de inzittenden van de auto naar de scooterrijder om hem te volgen. De jongen ging op die uitnodiging in, om verhaal te kunnen halen.

Op de Lombardkade stapte één van de inzittenden uit. Hij richtte een vuurwapen op de borst van de scooterrijder en sloeg hem vervolgens met dat wapen op zijn hoofd. Daarbij liep de scooterrijder een gat in zijn voorhoofd op. Daarna reed de auto weg.

Gealarmeerde agenten zagen de auto even later in Pijnacker en zetten de wagen aan de kant. Behalve het vuurwapen lag er ook drugs in. De vier inzittenden uit Rotterdam, Pijnacker, Delft en Den Haag zijn opgepakt. Ze zijn 20 tot 24 jaar oud.