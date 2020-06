Discussie over naamsverandering Atatürkstraat: 'van mij mag -ie blijven'

De Atatürkstraat is een rustige straat in Rotterdam-Prinsenland, maar desondanks volop onderwerp van discussie. De PVV wil de straatnaam veranderen om zo de Armenen te steunen, voor wie Atatürk een onderdrukker was. In de buurt staan ze niet te springen om een naamswijziging. "Dan kan je iedereen wel onder de loep nemen!"

Verschillende straten rondom de Atatürkstraat in Prinsenland zijn vernoemd naar bekende historische leiders. Van Mahatma Gandhi tot David Ben-Gurion (de eerste premier van Israël) en de nu veelbesproken Atatürk.

Mustafa Kemal Atatürk is de 'Vader des Vaderlands van Turkije'. In 1923 riep hij de republiek Turkije uit. Een staat met scheiding tussen kerk en staat. Ook vrouwen kregen stemrecht. Voor veel Turken is hij een held maar dat geldt niet voor de Armeense gemeenschap.

"Atatürk onderdrukte bevolkingsgroepen en heeft zich nooit openlijk gedistantieerd van de Armeense genocide (1915-1917) waarbij zo'n 1,5 miljoen Armeniërs en christelijke minderheden omkwamen", legt PVV'er Maurice Meeuwissen uit.

De PVV dient donderdag tijdens de gemeenteraads-vergadering een motie in om de straatnaam te wijzigen.

De motie is een reactie op de straatnamendiscussie en de 'beeldenstorm', vertelt de politicus. "Wie de bal kaatst, kan hem terug verwachten."

Atatürkstraat mag blijven

In Prinsenland zitten ze maandag niet zo te wachten op een naamswijziging. "Als je deze straatnaam gaat veranderen, dan moet je ze allemaal onder de loep nemen. Kijken of ze iets gedaan hebben wat niet iedereen welgevallig is." En dat is onzinnig, vindt een buurtbewoner. Van hem mag de straat blijven.

"Ze moeten niet zo zeuren. Het is oude koeien uit de sloot halen", vertelt mevrouw Hoogenboom, die al jaren in Prinsenland woont.

"Mensen moeten nú leven. Zorgen dat het nú goed gaat. Dan kun je de fouten achter je laten", legt zij uit. De straatnaam hoeft van haar daarom, na dertig jaar, niet te veranderen. "Van mij mag -ie blijven."