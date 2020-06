Schutting in Spijkenisse in de hens, onkruidbranden stilgelegd

De gemeente Nissewaard heeft het wegbranden van onkruid voorlopig stilgelegd. Maandagmorgen rond 09:00 uur vloog een schutting aan de Koolzaaddreef in Spijkenisse in brand, vermoedelijk omdat het houtwerk door de vlam van de verbrander vlam vatte. De brandweer bluste het vuur. De bewoner was niet thuis.

"We onderzoeken de oorzaak van de brand", zegt een woordvoerder van de gemeente Nissewaard. "Tot we meer weten, stoppen we met het wegbranden van onkruid. Misschien moeten we nadien besluiten om de werkwijze aan te passen."

Sinds het middel Roundup niet meer mag, omdat het schadelijk voor de volksgezondheid zou zijn, zoeken gemeenten andere manieren om onkruid te bestrijden. Wegbranden is een veelgebruikte methode.

"Maar ook daar zijn grenzen aan gesteld", vertelt de woordvoerder. In Nissewaard mag op vijftig centimeter afstand van coniferen en op dertig centimeter van schuttingen en andere zaken niet meer worden gebrand. "Daarnaast mag het niet tijdens een periode van langdurige droogte."

Het voorval aan de Koolzaaddreef in de wijk de Akkers in Spijkenisse was mogelijk niet het eerste incident. Twee weken geleden zou een bezem in een afgesloten garagebox in Spijkenisse-Noord vlam hebben gevat nadat even daarvoor onkruid werd weggebrand. Ook een inwoner uit de wijk Sterrenkwartier deed beklag bij de gemeente. "Een heel stuk van de onderkant van de heg tussen onze tuin en die van de buurman is weggebrand. Dat kan toch niet de bedoeling zijn?"

De opdracht voor het verwijderen van het onkruid ligt bij het gemeentelijk bedrijf Reinis. Die heeft het werk uitbesteed aan een extern bedrijf.