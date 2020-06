Dordtse school doet afscheidsmusical helemaal anders

De eindmusical! Het is voor veel kinderen een onvergetelijke afsluiting van hun jaren op de basisschool. Maar door corona gaat het 'afscheidsfeestje' op veel scholen niet door. Groep 8 van de Oranje Nassauschool in Dordrecht heeft daar echter iets op gevonden.

Maandag en dinsdag zijn de leerlingen met de juf en een cameraploeg te vinden op camping Het Loze Vissertje in Dordrecht. Ze maken er opnames voor de musical 'Bende op de camping'. Door de coronaregels kan de musical niet live op een podium voor publiek gespeeld worden, maar wél op video.

Voor het filmen en monteren heeft de school in de persoon van Niels Adriaansen een eigen geluidsman en technicus. Woensdag 15 juli zal de het eindproduct te zien zijn in Kinepolis Dordrecht. De bioscoop maakt dit voor een vriendenprijsje mogelijk voor de kinderen en hun ouders.

"Ik denk dat we wel geluk hebben, want niet elke musical gaat door", zegt een van de leerlingen. "Dat onze musical in de bioscoop komt, is wel heel bijzonder."

Juf Annelies, die de musical begeleidt met collegajuffen Lisa en Emma, is blij met het alternatief: "Of we het volgend jaar weer zo gaan doen? Ja, misschien wel, maar dat weet ik echt niet. Het ligt er ook aan af je dannog met die anderhalve meter zit."

