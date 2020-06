Rotterdams raadslid 50Plus over samenwerking Krol en Otten: 'Het is gewoon een ratjetoe'

"Henk en Henk, ja, het is net Jut en Jul hè", zegt Ellen Verkoelen gekscherend op Radio Rijnmond over de samenvoeging. De fractievoorzitter van 50Plus in de Rotterdamse gemeenteraad is dan ook allerminst te spreken over dit laatste politieke transfernieuws.

"Je vergeet dan even dat er ook al een samenwerking is met de Partij voor de Dieren. Het is gewoon een ratjetoe. De partij voor de gelukzoekers, zullen we het zo noemen?", zegt Verkoelen. "Voor ons heeft Henk Krol zichzelf hiermee helemaal gediskwalificeerd. Het is overduidelijk dat de man niet bezig is met politieke belangen, maar puur met eigen belangen. Als je zoveel partijen bijeen brengt, krijg je helemaal niks meer. Dan wordt het één grote brij."

De Rotterdamse fractievoorzitter verwacht dat het duo Krol en Otten geen lang leven beschoren is. "We gaan nu naar de natuur met de Partij voor de Dieren, naar de ouderen met Krol en waar gaan we nu weer met Henk Otten naartoe? Het is gewoon een samenvoeging van mensen die alleen maar zelf afgescheiden zijn."

Verkoelen verwacht overigens niet dat het schadelijk is voor 50Plus. "Kijk, in dit verhaal is Henk Krol natuurlijk ver verwijderd van een ouderenpartij. Dat vonden we al toen hij er uitstapte, maar dat wordt nu alleen maar bewezen. Dit is niet meer in het belang van de ouderenpartij die hij wil dienen. Dit is voor 50Plus alleen maar heel erg gunstig, moet ik u eerlijk bekennen."