Hellevoetse Kaat maakt schilderijen, met haar fototoestel

Foto van Kaat uit de serie 'Made in Holland'

Is het een foto of een schilderij? Je moet goed kijken om het te kunnen zien bij de werken van fotograaf Kaat Stieber uit Hellevoetsluis. De schilderachtige werken doen denken aan oude Hollandse meesters, maar dan wel met een surrealistische twist.

“De mogelijkheden zijn tegenwoordig onbeperkt, onbegrenst”, legt Stieber uit. “Met de huidige technieken kun je alles wat in je hoofd komt maken.” En het hoofd van Stieber zit altijd vol. “Ik kom eerder tijd dan ideeën te kort. Alles kan me inspireren. Zelfs een koe in de wei.”

Kostuums en decorstukken

Naast spelen met de digitale nabewerking kruipt Stieber ook graag achter de ouderwetse naaimachine. Ze maakt er zelf de kostuums en decorstukken voor haar fotoshoots. “Ik kom uit de theaterwereld en was kostuumontwerper. Dus ook die kant van mezelf kan ik op deze manier kwijt.”

De kunstfotograaf kreeg aan het begin van dit jaar De Paul Award uitgereikt, een belangrijke fotografieprijs. De winnaar wordt gekozen door andere fotografen. “Je doet wat je doet en ik word er gelukkig van. Maar het is leuk om te zien dat andere mensen het ook kunnen waarderen.”

Stieber deelt haar kennis ook graag, tijdens workshops en masterclasses. Al is het niet de bedoeling dat de fotografen haar na gaan doen. “Ik ben er al, dus ik probeer ze vooral aan te moedigen om hun eigen weg te vinden, om te doen waar zij van houden en al goed in zijn.”