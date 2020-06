Ayrton en Sue-Ann duiken in eigen familiegeschiedenis voor voorstelling over slavernij

Voor het derde jaar op rij probeert Maas Theater en Dans in Rotterdam het slavernijverleden voelbaar te maken met een voorstelling in het kader van Keti Koti, de dag waarop het einde van de onderdrukking gevierd wordt. "Er zijn nu heel veel demonstraties en protesten tegen racisme. Als we dat willen oplossen, moeten we eerst onze geschiedenis begrijpen. Dan moeten we meer te weten komen over onze slavernijgeschiedenis", zegt Ayrton Fraenck, één van de makers van de voorstelling Aan Tafel.

Speciaal voor deze voorstelling ging Ayrton samen met zijn tegenspeelster Sue-Ann Bel naar The Black Archives in Amsterdam, zodat ze meer te weten zouden komen over hun eigen familiegeschiedenis. "En in het slavenregister dat ze daar hebben, kwamen we allebei onze achternaam tegen. Zo hebben we onze familie tot ergens in de achttiende eeuw kunnen terugvinden", zegt Ayrton.

Voor Sue-Ann was dit een emotioneel moment. "Ik wist wel dat ik af zou stammen van slaven, maar als ik dan met een naam uit onze familie, die ik van mijn moeder had doorgekregen, kon teruggaan tot 1787, wordt het heel concreet. Dan weet je dat het er écht is geweest. Dat ik nu in een tijd leef waarin ik vrij ben, terwijl dat een paar generaties terug niet zo was."

Slavernijwoorden

Sue-Ann benadrukt dat we nog veel moeten leren over het slavernijverleden. "Ik ook. Waar ik twee jaar geleden achterkwam, is dat het woord 'blank' ook uit de slavernij komt." "Ja, want blank staat voor puur, voor rein en normaal en alles wat daarvan afwijkt is raar", vult Ayrton aan. Sue-Ann: "Blank werd gezegd om het superieure ras aan te duiden."

In de voorstelling 'Aan Tafel' zitten de spelers daadwerkelijk aan tafel. Terwijl het eten wordt opgediend, praten ze over het verleden en gaan van daaruit naar het heden om uiteindelijk de toekomst te bespreken.

De voorstelling is dinsdag en woensdag te zien in het Maaspodium in Rotterdam. In het theater wordt met 'coronaregels' rekening gehouden met de veiligheid van publiek en medewerkers.