Het weer van vandaag: een forse zuidwester

Vanavond en vannacht blijft het overwegend bewolkt en valt er af en toe wat regen. De temperatuur zakt naar ongeveer 16 graden. In de loop van de avond neemt de forse zuidwester wat in kracht af.

Morgen overheerst de bewolking en gaat het al vrij snel in de ochtend regen. Het gebied met regen en buien trekt pas in de loop van de middag weer weg. Aan het eind van de middag of aan het begin van de avond klaart het vanuit het westen weer op. Het is 20 of 21 graden. De zuidwestenwind is matig tot vrij krachtig.

VOORUITZICHTEN

Ook donderdag vallen er nog geregeld een aantal stevige buien. Vrijdag is het, op een enkel buitje na, droog en schijnt de zon geregeld. In het weekend neemt de kans op neerslag weer toe. Ook lijkt de wind weer aan te trekken. De temperatuur blijft alle dagen rond de 20 graden schommelen.