Nieuw contract voor Fer bij Feyenoord, nog geen akkoord met Botteghin

De selectie van Feyenoord voor het volgende seizoen krijgt steeds meer vorm. De club heeft een akkoord bereikt met Leroy Fer voor een nieuwe verbintenis en is ver in de onderhandelingen over de komst van een nieuwe linksbuiten. Daar staat tegenover dat de onderhandelingen over een nieuw contract met Eric Botteghin lijken te zijn vastgelopen.

Fer wilde graag een nieuwe meerjarige verbintenis, waar Feyenoord dacht aan een éénjarig contract. Beide partijen hebben een compromis gesloten. Naar verwachting zal de contractverlenging van Fer één dezer dagen officieel bekrachtigd worden.

Eric Botteghin moest flink wat salaris inleveren bij het nieuwe contractvoorstel van Feyenoord. Eerder was zijn aflopende verbintenis al formeel opgezegd door de club, maar in tegenstelling tot zijn kompaan in het hart van de verdediging tijdens het kampioensjaar, Jan-Arie van der Heijden, ging Feyenoord met Botteghin nog wel in gesprek. Het heeft er alle schijn van dat beide partijen er niet uit gaan komen, waardoor Botteghin na vijf succesvolle seizoenen transfervrij vertrekt uit Rotterdam.

Arnesen onderhandelt met Ghanese linksbuiten Conteh

Na de komst van Mark Diemers en eerdere onderhandelingen met Bryan Linssen leek het er op dat de nieuwe technisch directeur Frank Arnesen na de coronacrisis aan het afwijken was van de nieuwe transferstrategie om in te zetten op jonge, minder bekende spelers, met potentie op doorverkoop. Maar in de zoektocht naar een nieuwe linksbuiten is Feyenoord wel uitgekomen bij een speler die past in dat profiel.

Feyenoord is ver in de onderhandelingen met de Ghanese vleugelaanvaller Christian Conteh. De 20-jarige speler, geboren en opgegegroeid in Duitsland, staat onder contract bij St. Pauli in de Tweede Bundesliga. De linksbuiten meldt zich met zijn management nog deze week in Rotterdam voor een vervolggesprek, daarna kan zijn komst eventueel snel geregeld zijn.

Na het vertrek van Karsdorp, Van der Heijden en dus waarschijnlijk Botteghin zal Feyenoord zich daarna gaan richten op de komst van een nieuwe verdediger. De mogelijkheid om Edgar Ié opnieuw naar De Kuip te halen is daarbij voor Feyenoord een serieuze optie.