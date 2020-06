Rotterdam omarmt digitale zorg, Humanitas sluit zich aan bij advies over bezoekverboden; volg alle updates van dinsdag 30 juni

In dit liveblog houden we je op de hoogte van alle ontwikkelingen rond het coronavirus van dinsdag 30 juni.

Klik hier voor alle updates van maandag 29 juni.



• Er zijn inmiddels zeker 6107 mensen in Nederland overleden aan het coronavirus , het aantal personen dat in het ziekenhuis is opgenomen (geweest) stond maandag op 11.874.

• Het aantal coronabesmettingen in verpleeghuis De Tweemaster in Maassluis is de afgelopen dagen enorm toegenomen .

• Humanitas is blij met het advies om het landelijke bezoekverbod in verpleeghuizen los te laten als er een tweede coronagolf komt.