Varen vanaf 1 juli eindelijk weer een beetje normaal voor Spido

Het is de dag waar ze bij Spido lang naar hebben uitgekeken. Vanaf woensdag 1 juli mogen er veel meer mensen mee met de Rotterdamse rondvaartboten. "We hebben echt staan trappelen."

"Echt fijn dat we weer gasten mogen ontvangen en dat alles weer op gang komt", zegt Ingrid Mastenbroek van Spido.

De afgelopen tijd was voor het bedrijf pittig. Voor corona voeren ze elf keer per dag met zo'n 300 tot 350 passagiers aan boord. De afgelopen tijd zijn ze mondjesmaat weer gaan varen; een keer of vier, vijf per dag. Wel met een stuk minder mensen: maximaal dertig.

Geen toeristen

Ze hebben vooral last van het stilvallen van het toerisme. "Natuurlijk krijgen ook wij hier een tik van. Het duurt ook echt wel een paar jaar voordat we weer dat gezonde bedrijf worden wat we waren. Maar het komt goed."

Vanaf woensdag mogen ze weer 'los'. Als iedereen zich aan de anderhalve meter houdt, mogen ze zo veel mensen meenemen als past. "Op de Abel Tasman betekent dat 170 mensen. Met het buitendek erbij 270." Ze gaan ook weer themareizen en dagtochten organiseren.

Om de anderhalvemeterregel te kunnen handhaven zijn overal stickers geplakt en zijn er looproutes. Mastenbroek: "We spreken mensen er ook echt wel op aan als ze te dicht op elkaar zitten. Er is ruimte zat, dus neem die gewoon. We vragen ook om niet te schuiven met de meubels, zodat we ook echt weten dat mensen op voldoende afstand zitten."

Geen mondkapje

Een mondkapje op hoeft dan weer niet, zoals dat in de Waterbus en ander openbaar vervoer wel de bedoeling is.

"Zij hebben geen maximumaantal mensen dat zij mogen vervoeren. Bij de Waterbus zijn de stoelen niet afgemeten op anderhalve meter, dus dat is wel een andere situatie dan wij hebben. Wij zijn ook groter dan de Waterbus, dus er is meer ruimte."