Tweede inval bij bedrijf in Ridderkerk

Bij Generator Company International BV in Ridderkerk is dinsdagmorgen vroeg een grote inval geweest. Het bedrijf staat aan de Touwslagerstraat. Volgens een ooggetuige is een pantservoertuig door een hek gereden om het terrein op te komen.

De inval werd gedaan door de Dienst Speciale Interventies, een zwaarbewapend samenwerkingsverband van politie en defensie. Vanuit de lucht kregen zij assistentie van een politiehelikopter. Ook de Mobiele Eenheid en speurhonden waren aanwezig.

Volgens de politie had de inval te maken met een lopend onderzoek. Daarom worden er vooralsnog geen mededelingen over gedaan.

Aan het begin van de middag gingen de eenheden verder zoeken in een pand aan de Pottenbakkerstraat. De bedrijfsruimte is sinds kort bezet door een nieuwe huurder, aldus de pandeigenaar. Mannen in witte pakken deden in het pand onderzoek. Het zou mogelijk om het zelfde bedrijf gaan als in de Touwslagerstraat.

Burgemeester Anny Attema van Ridderkerk is door politie en justitie bijgepraat over de invallen.