Humanitas blij met anti-lockdownadvies voor verpleeghuizen

Zorgorganisatie Humanitas is blij met het advies om het landelijke bezoekverbod los te laten als er een tweede coronagolf komt. Organisaties moeten dat per locatie, of zelfs per afdeling, kunnen bepalen, zeggen onderzoekers van de universiteiten van Groningen en Leiden. Directeur Gijsbert van Herk van Humanitas is het daar roerend mee eens.

"Toen die landelijke afkondiging kwam in maart hadden we allemaal wel zoiets van: fijn dat het landelijk is en je niet je eigen modus eraan hoeft te geven", zegt de directeur. "Maar inmiddels is de ervaring wel dat we het graag per locatie willen bepalen, in overleg met familie."

De onderzoekers concluderen dat de lockdown van verpleeghuizen een enorme aanslag was op bewoners, personeel en familie. Waar er in het begin nog wel begrip was voor de beslissing sloeg dat hoe langer het duurde om in een heel ander gevoel van eenzaamheid, frustratie en verdriet. Is het middel niet erger dan de kwaal? was een vraag die vaak hardop werd gesteld.

Duivels dilemma

"Het zal je vader of moeder maar zijn waar je dan vier, zes, acht of twaalf weken niet bij mag. Dat is niet te doen." Van Herk begrijpt de frustratie, maar stond net als andere bestuurders voor een duivels dilemma.

"Kies je voor veiligheid en gezondheid of voor welzijn en kwaliteit van leven? Bij ons werkt het wel echt naar de andere kant door", zegt de directeur. "Maar aan de andere kant heb je wel afdelingen gezien waar COVID was en je moet er ook niet aan denken dat het je locatie binnensluipt, zoals bij de collega's in Maassluis bijvoorbeeld op dit moment."

Meerdere bezoekers

Voorlopig lijkt de rust weergekeerd in verreweg de meeste verpleeghuizen. Vanaf woensdag worden de maatregelen verder versoepeld. Dat betekent dat bewoners van Humanitas meerdere bezoekers per persoon mogen ontvangen en dat een wandelingetje buiten ook weer kan.



Van Herk: "Ik blijf zeggen: besef gewoon dondersgoed dat een verpleeghuis iemands woning is. Het is niet een ziekenhuis waar je vier dagen of een week ligt."