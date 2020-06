Nieuwe Rotterdamse hoofdofficier belandde in 'Amsterdamse toestanden'

De nieuwe Rotterdamse hoofdofficier van justitie Hugo Hillenaar trad op 1 mei in dienst en vrijwel direct waren schietpartijen aan de orde van de dag. "Er is geen causaal verband", zegt hij glimlachend. "Maar ik wist wel meteen: schietincidenten en wapenbezit zijn hier topprioriteit."

Wie naar de cijfers kijkt, kan denken dat het meevalt: 44 schietpartijen dit jaar, tegen 54 in dezelfde periode vorig jaar. "Maar vooral de laatste weken is de heftigheid ongekend: automatische wapens, op de openbare weg, kogels die door de ruiten van onschuldige burgers vliegen."Amsterdamse toestanden, misschien? "Nou, je zou kunnen zeggen dat we aardig meedoen. Veelal zit er drugshandel achter. We liggen hier best van wakker."

Het OM heeft de strafeisen voor wapenbezit al flink verhoogd, al is het de vraag of rechters daarin meegaan. Hillenaar: "We gaan nu aan de Erasmus Universiteit of een ander instituut laten uitzoeken wat de effecten zijn van de nieuwe strafmaat."

Ook het vrijwillig inleveren van wapens gaat door. "Dat is meer voor de bewustwording in het algemeen. Ik heb niet de illusie dat we verdachten in liquidatiezaken daarmee afschrikken." Wat dat betreft verwacht het OM meer van hoge straffen en het preventief fouilleren van geselecteerde , vuurwapengevaarlijke types.

Vader

Ondanks het wapengekletter is Hugo Hillenaar (58) 'blij weer terug te zijn in Rotterdam.' Tussen 2002 en 2007 was hij hier al plaatsvervangend hoofdofficier. Daarvoor en daarna bekleedde hij tal van functies binnen het OM. "Toen ik 16 jaar was, noemde mijn vader het vak van officier van justitie. Ik heb drie dagen meegelopen met een officier en toen wist ik: dat wil ik worden."

Hillenaar schopte het onder meer tot hoofdofficier in Breda (later Zeeland/West-Brabant) en hij werd de baas bij justitie in hoger beroepszaken. In Rotterdam volgt hij René de Beukelaar op, die de honneurs tijdelijk waarnam na het gedwongen vertrek van Marc van Nimwegen .

Ook deze amoureuze OM-perikelen van zijn voorganger kleurden de start van Hugo Hillenaar in het Rotterdamse. "Ik ben een mensenmens, zoek altijd de verbinding. Ik heb het volste vertrouwen in deze organisatie. Ik zie hoe betrokken ze zijn."

Buffelen

Bovendien moet er 'gebuffeld' worden: door de coronacrisis zijn er de nodige zaken blijven liggen. "Die voorraad gaan we vanaf nu wegwerken. Door te kijken of zaken met meerdere rechters ook door één politierechter kunnen worden gedaan. Eenvoudige zaken kunnen door het OM zelf, met strafbeschikkingen worden afgehandeld."

In dat laatste geval komt er geen rechter aan te pas, wat in de advocatuur wel wordt bekritiseerd: kan de verdachte dan nog rekenen op een onafhankelijk oordeel? Hillenaar: "We zullen alles in overleg met de advocatuur doen. Efficiency is ook in het voordeel van de verdachte want die weet dan snel waar hij of zij aan toe is."