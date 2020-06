Gemeente gaat eikenprocessierups te lijf met gepimpte hondenpoepzuiger

Het verwijderen van de eikenprocessierups is geen pretje. Als een minuscuul haartje je huid raakt veroorzaakt het brandplekken - om over inademen maar niet te spreken - en dus dragen gemeentewerkers uit voorzorg dikke beschermende pakken en persluchtmaskers. Ook bij tropische temperaturen en in de brandende zon.

"Dan is het geen fijn werk", zegt Ronald Loch, bomenadviseur bij de gemeente Rotterdam. "We konden ook bijna geen mensen meer vinden om dat werk te doen en toen liep ik een keer de werf op in Charlois en daar stond een hondenpoepzuiger. Toen dacht ik: als we die zuigmond nou eens omdraaien?"

Prototypen

Het idee van de eikenprocessierupsstofzuiger is geboren. Maar hoe realiseer je zoiets? Met Arjan Kraaijeveld van GKB Groep in Barendrecht werkt hij het afgelopen jaar hard aan het idee. Meerdere prototypen later is-ie er eindelijk: een hondenpoepzuiger gemonteerd op een kraan.

In Rotterdam staan ruim 8500 eiken. Ongeveer de helft is inmiddels door de gemeente gecontroleerd op eikenprocessierupsen en zo'n 1500 bomen zijn behandeld. Met de komst van de stofzuiger kan dat allemaal veel sneller, veiliger en koeler.

"De machinist kan in de kraan blijven met de deur dicht en de airco aan en kan op afstand de rupsen wegzuigen", legt Kraaijeveld uit.

Loch is apetrots op zijn stofzuiger. "We zoeken landelijk naar allerlei mogelijkheden om het voor het personeel zo comfortabel mogelijk te maken. Vorige week was het nog dertig graden.Die jongens liepen echt te puffen. Dit is een heel mooie oplossing en je hebt maar een persoon nodig. Dat maakt het allemaal aantrekkelijker."