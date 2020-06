Van Leer nieuwe doelman van Sparta

Benjamin van Leer in het shirt van NAC Breda (Bron: VK Sportphoto - Yannick Verhoeven)

Sparta heeft doelman Benjamin van Leer aangetrokken. Hij komt over van Ajax, waar hij reservekeeper was. Van Leer tekent een contract tot en met 2022.

Het halen van een doelman was een prioriteit bij Sparta. Ariel Harush is bij de Kasteelclub vertrokken en Tim Coremans heeft een zware blessure opgelopen.



In het verleden speelde Van Leer ook voor onder andere Roda JC en NAC Breda. Namens Ajax kwam de 28-jarige doelman slechts één wedstrijd in actie: in het bekerseizoen van 2017/2018 tegen de amateurs van Scheveningen.