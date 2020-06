FC Dordrecht-directeur De Zeeuw: 'Ik slaap niet in een Feyenoord-pyjama'

De woorden van Marco Boogers waren stevig over Hans de Zeeuw. In een lang gesprek met Rijnmond-verslaggever Sinclair Bischop gaat de FC Dordrecht-directeur, die volgens Boogers in een 'Feyenoord-pyjama zou slapen', in op deze uitspraken en de toekomst van FC Dordrecht.

De KNVB gaf bij monde van directeur Eric Gudde aan dat het niet ondenkbaar is dat er vanwege de coronacrisis clubs omvallen. Maar volgens De Zeeuw gaat dat in ieder geval niet op voor het armlastige FC Dordrecht: "Nee, zeker niet in het aankomend jaar. Dat gaat echt niet gebeuren."

FC Dordrecht is nog op zoek naar een nieuwe hoofdsponsor nu Riwal gestopt is . "We zijn in gesprek en hopen deze week uitsluitsel te krijgen. Als dat afketst, dan moeten we naar plan B."

De Zeeuw zegt dat naast veel bedrijven ook FC Dordrecht het zwaar gaat krijgen. "Het is ook heel lastig om echt goed in te schatten wat we overhouden aan sponsorgelden. Want die zijn ook hard geraakt. We werken ook met meerdere scenario's, want we weten nog niet met hoeveel publiek we mogen spelen. Als je naar de hele voetbaltak kijkt, dan wacht iedereen af", zegt De Zeeuw.

FC Dordrecht versterkte zich de afgelopen week met maar liefst acht nieuwe spelers. De Zeeuw: "Dat heeft Harry van den Ham geregeld en ik ben er met de spelers financieel uitgekomen. Dat is binnen de perken gebleven."

Daartegenover staat het definitieve vertrek van Brandon Ormonde-Ottewill. De linksback werd het afgelopen halfjaar al aan Excelsior verhuurd, maar wordt nu verkocht. Daniel Breedijk heeft aangegeven niet te willen bijtekenen aan de Krommedijk. Hij gaat op zoek naar een nieuwe uitdaging.

Nieuwe samenwerkingsverband

In de afgelopen week was er veel transfernieuws aan de Krommedijk. FC Dordrecht haalde maar liefst acht nieuwe spelers binnen. Daar zat er geen één van Feyenoord bij. Vorig jaar had FC Dordrecht nog een samenwerkingsverband met de Rotterdammers, maar daar is een einde aan gekomen.

"Iedereen weet dat Feyenoord zelf kampioen moet worden met Feyenoord Onder 21. Dus ligt het niet in de lijn der verwachting dat we een speler van Feyenoord nog zullen huren dit seizoen", legt De Zeeuw uit.

Sowieso was er veel kritiek op de samenwerking tussen de twee clubs. "De samenwerking is mislukt. Daar moet je eerlijk over zijn. We hadden er hoge verwachtingen van. Het was een afspraak met Martin van Geel en Jan de Jong van Feyenoord, maar binnen een maand waren ze allebei weg. Dat is jammer, want er stond veel meer in het contract voor de aankomende jaren en dat is stopgezet", zegt De Zeeuw.



FC Dordrecht hoopt deze week een nieuwe samenwerking met een eredivisieclub bekend te maken. De naam van FC Utrecht zingt rond. "Op namen ga ik niet in, maar dit past ook in het beleid en visie. Wij kunnen zelf geen veertien of vijftien spelers halen om op niveau te spelen. Voordat we die overeenkomst tekenen, zullen we echt zeker moeten weten dat we er op het veld op vooruitgaan. Dat is aan Van den Ham en daar is hij mee bezig", zegt De Zeeuw.

Boogers

Dan waren ook nog de harde uitspraken van Marco Boogers. De voormalig technisch manager van FC Dordrecht sprak zich deze week ook kritisch uit over de afgesloten samenwerking tussen Feyenoord en FC Dordrecht. Volgens Boogers wilde De Zeeuw, die nauwe banden heeft met Feyenoord, veel te graag met de club in zee. Boogers grapte zelfs dat De Zeeuw in een Feyenoord-pyjama slaapt. "Ik heb nooit een pyjama aan. Dat is dus onzin."



De Zeeuw staat wel open voor een gesprek met Boogers: "De uitspraken zijn voor zijn rekening. Boogers mag vinden wat hij wil. We zijn al een paar jaar verder. Hier wordt hard gewerkt en wij maken stappen. Ik heb altijd gezegd dat Boogers een bak koffie kan komen drinken. Hij heeft mijn nummer en als hij belt, dan gaan we een bak koffie drinken. Dat kan hier op de club, maar ook bij zijn bedrijf."



Ook sprak De Zeeuw over de vorderingen van de herontwikkeling van de Krommedijk. "Ik heb al eerder aangegeven dat er hier iets zal moeten gebeuren rond het stadion. Het helpt dan ook niet als Boogers aangeeft dat de gemeente er maar geen geld in moet pompen. We zijn een aantal jaren verder en hebben bepaalde stappen gemaakt. Alleen sportief was het ruk. Daar ben ik verantwoordelijk voor en nu willen we ons dan ook echt gaan revancheren op het veld. Als dat gaat gebeuren, dan ben ik er ook van overtuigd dat er weer meer supporters en sponsors komen."

Dubbelfunctie Van den Ham

Van den Ham begint komende maandag met de selectie aan het nieuwe seizoen. Hij was vorig jaar als technisch manager binnengehaald en fungeerde als interim-trainer na het ontslag van Claudio Braga. Van den Ham, die in 2014 met FC Dordrecht promoveerde, krijgt definitief twee functies: die van hoofdtrainer en die van technisch manager.

"Dat ligt wel in de lijn der verwachting. Hij is nu nog op vakantie, maar daar komen we wel uit. Daar ben ik echt wel van overtuigd", aldus De Zeeuw.



Kijk hierboven naar het volledige interview van verslaggever Sinclair Bischop met FC Dordrecht-directeur Hans de Zeeuw.