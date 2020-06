Vrachtwagen rijdt zich stuk op viaduct bij Maastunnel, verkeer loopt vast

Een vrachtwagen is dinsdag tegen het dak van het tunneltje onder het Maastunnelplein gereden. Dit viaduct, onderdeel van de tunneltraverse (vanaf de Pleinweg), is 3,60 meter hoog en de betreffende vrachtwagen was 4 meter hoog. De gemeente ziet geen reden om aanvullende maatregelen te nemen.

Door de botsing liep het tunnelplafond aanzienlijke schade op. De trailer van de vrachtwagen raakte zwaar beschadigd.

Volgens een ooggetuige heeft een berger de lading uit het voertuig gehaald en gezorgd dat de goederen afgevoerd werden.

De bestuurder uit Noorwegen verklaarde dat hij met het instellen van zijn navigatie bezig was en daarom de hoogtewaarschuwing heeft gemist.

Mede door de file achter de vrachtwagen is het druk rond de Maastunnel en de oeververbindingen. Dat zorgt voor opstoppingen ook elders in Rotterdam.

Waarschuwingen

"De Maastunnel is natuurlijk een oud ontwerp", zegt Otto Blom van de gemeente Rotterdam. "Je zou eigenlijk willen dat je meer afstand hebt om mensen goed en tijdig te informeren. Die is er helaas niet, dus het is allemaal redelijk krap en kort. Dat maakt het lastig, maar we waarschuwen mensen wel."

Volgens Blom worden vrachtwagenchauffeurs bijtijds geïnformeerd over de hoogte van de tunneltjes. "We hebben naast de knipperlampen ook een LED-bord toegevoegd, waarop je een vrachtwagen ziet met een pijl die erop wijst dat je bovenlangs moet rijden."

De gemeente legt de verantwoordelijkheid in dit geval bij de chauffeur. "Als de chauffeur zich niet aan de melding houdt of als de chauffeur niet weet hoe hoog zijn wagen of de tunnel is - wat hoogst eigenaardig is - dan is het zijn schuld."