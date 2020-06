Tien jaar cel voor Hoogvlietse 'beitelmoord'

De rechter heeft tien jaar cel opgelegd voor het doodsteken van een man in Hoogvliet, op 5 december vorig jaar. Michel B. (40) uit Spijkenisse heeft bekend dat hij het slachtoffer met een beitel had gestoken.

De mannen kenden elkaar goed. Ze waren bevriend en het slachtoffer Steven (35) voorzag Michel regelmatig van drugs. Op 5 december werd de verdachte gedwongen zijn schuld af te betalen. Michel B. heeft verklaard dat hij bang was dat Steven zijn gezin iets zou aandoen en daarom had gestoken. Dat gebeurde op de Cromme Meth in Hoogvliet, voor de deur van de schoonvader van B.

De Spijkenisser had die dag een grote hoeveelheid drugs gebruikt. Deskundigen noemden Michel B. daarom verminderd toerekeningsvatbaar. De rechter is dat niet met hen eens. "Er was sprake van vrijwillige zelfintoxicatie. In de woorden van de verdachte: 'Ik heb de cocaïne zelf in mijn neus gestopt'."

Ook de grote druk die door het slachtoffer op Michel B. werd uitgeoefend, is voor de rechter geen reden af te zien van straf of de straf sterk te matigen.